Il Forlì alla ricerca del riscatto, al "Morgagni" derby con l'Imolese: "Vogliamo restare agganciati al vertice"

Sarà il derby contro l'Imolese a battezzare la ripartenza del Forlì dopo che il torneo di Viareggio ha fermato per un week end il campionato Nazionale Dilettanti. I Galletti ospiteranno domenica allo stadio "Morgagni" (ore 14:30) la formazione bolognese con l'obiettivo di ritrovare vittoria e certezze dopo due gare in ombra dove gli uomini di mister Mauro Antonioli hanno raccolto appena un punto.

"Ci voleva proprio questa sosta, perché ci ha consentito di recuperare qualche infortunato e permesso di lavorare per limare gli errori commessi nelle ultime sfortunate partite - analizza mister Antonioli alla vigilia del match -. L'obbiettivo di restare agganciati al vertice non è cambiato dunque per affrontare una squadra valida e forte come l'Imolese servirà calma e voglia di lottare".

Il Forlì dovrà sopperire alle assenze degli squalificati Gaiola e Maggioli oltre a Rossi infortunato ma che recupera Ballardini e Prestianni a centrocampo arricchendo le scelte del tecnico biancorosso nella zona nevralgica del campo: "L'assenza di Gaiola ci costringe a qualche aggiustamento tattico, ma non sono preoccupato - conclude Antonioli -. I ragazzi sanno che dobbiamo fare risultato per dimostrare il nostro valore dunque nessuna paura".