Il Forlì Calcio si aggiudica il prestigioso trofeo "Sarti": in finale battuto il Cesena

Si colora di biancorosso la finalissima della 48esima edizione del Trofeo "Sarti" svoltasi sabato sera all'Orogel Stadium Dino Manuzzi; il Forlì under 15 guidato da mister Gianluca Greco ha avuto la meglio infatti sui padroni di casa del Cesena under 14 allenati da Alessandro Teodorani vincendo per 3 a 0. Galletti che si aggiudicano per la settima volta nella loro storia il prestigioso torneo grazie alle reti di Rumieri (doppietta per lui) e Aresi. Numerosi i riconoscimenti alla formazione biancorossa grazie ad alcuni suoi elementi: capocannoniere del torneo Rumieri con sette reti, Gardini come miglior terzino, Battelli come miglior centrocampista e Mussoni come miglior attaccante. Forlì che era arrivato alla finale dopo aver sconfitto in semifinale il Ravenna per 3 a 1 grazie alla doppietta di Mussoni e al sigillo di Rumieri.