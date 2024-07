Il Forlì conferma quattro "senatori". Il Memorial Sirotti diventa un triangolare

Dopo alcuni volti nuovi arrivati qualche settimana fa in casa Forlì Calcio, la società di Viale Roma ha comunicato nella giornata di mercoledì ben quattro riconferme andando così a mantenere in parte l'ossatura cardine della squadra della stagione passata. Partendo dalle retrovie le scelte sono ricadute su Gabriele Masini terzino classe 1999 ex Sammaurese, Reggiana, Lentigione, Prato e Matelica e su Mirko Drudi difensore centrale classe 1987 con alle spalle una lunga carriera costellata di 300 presenze nei professionisti fra serie C e B con le casacche di Poggibonsi, Bassano, Valenzana, Forlì, Santarcangelo, Trapani, Lecce, Cittadella, Pescara e Monopoli.

A centrocampo una delle riconferme è ricaduta sul capitano Riccardo Gaiola classe 1996 cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Inter, colleziona campionati importanti con le maglie di Prato, Padova, Santarcangelo, Vis Pesaro, Cattolica, Marignanese e Sammaurese mentre in attacco la scelta non poteva che ricadere su Mario Merlonghi classe 1988. Il bomber biancorosso (15 reti nella passata stagione) muove i primi passi nel Monterotondo, squadra del suo paese che lo fa esordire nel campionato Dilettanti 2006-2007 poi tanta gavetta nel Fondi, Lupa Frascati, Anziolavinio, Maccarese, San Cesareo, San Nicolò, Lucchese, Santarcangelo, Latina, Cattolica, Marignanese e Sammaurese collezionando ben 415 presenze e 107 reti.

Nel frattempo dopo l'inizio degli allenamenti che per il Forlì Calcio sarà lunedì 22 luglio, iniziano a delinearsi i primo impegni stagionali: sabato 27 luglio ore 20 è in programma allo stadio Morgagni il "Memorial Silver Sirotti" che per la prima volta cambierà format diventando un triangolare fra Forlì, Cesena e Vis Pesaro. In seguito il 10 agosto i ragazzi di mister Miramari saliranno in quel di San Piero in Bagno per affrontare in amichevole la locale formazione della Sampierana che nella prossima stagione giocherà in Eccellenza.