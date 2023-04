Il Forlì deve sbloccarsi dopo quattro sconfitte consecutive, match chiave contro lo United Riccione

In un finale di stagione imprevisto per un Forlì che ha brillato per tutto l'arco del campionato Nazionale Dilettanti girone D lottando al vertice fin dalle prime giornate, i galletti di mister Mattia Graffiedi sono ora invece chiamati a risollevarsi da un periodi nerissimo condito da quattro sconfitte consecutive, l'ultima la più amara e indigesta domenica scorsa nel derby col Ravenna che è costata alla truppa biancorossa la posizione nella zona playoff facendoli scivolare per la prima volta fuori dagli spareggi post season.

Un riscatto che però non sarà affatto semplice perché i biancorossi saranno di scena domenica, alle 15, sul sintetico dell' "Italo Nicoletti" contro i padroni di casa dello United Riccione, temibile formazione romagnola composta da uno degli attacchi più prolifici del girone.

"È stata una delle settimane più difficili della stagione quella che abbiamo appena affrontato - ammette il tecnico romagnolo -. Cercare di ripartire dopo la sconfitta nel derby con quattro ragazzi ammalati, Elia Ballardini infortunato, Farneti che termina qui la sua stagione per un problema alla caviglia, Guerra non ancora recuperato e Fusco squalificato mi pare sia veramente troppo". Spiega sconsolato: "Sarà una sfida delicata contro un avversario forte ma che sta vivendo un periodo simile al nostro per quanto riguarda i risultati dunque doppiamente difficile da affrontare".

"Serve tirare fuori qualcosa in più in questi momenti di emergenza per uscire da un momento negativo che sta rovinando il nostro ottimo percorso disputato fino a qui, dimostriamo che possiamo ancora giocarcela". Imperativo dunque tornare a fare punti e possibilmente tornare alla vittoria per assaporare di nuovo il gusto della vittoria che manca addirittura dal 5 marzo: "Al di là della tattica servirà una mentalità differente di sacrificio e voglia di ripartire, dimostriamolo".