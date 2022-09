Il Forlì fa paura al Prato, al Morgagni è uno spettacolare pareggio: 2-2

Girandola di emozioni nel big match della terza giornata del campionato Nazionale Dilettanti tra Forlì e Prato; allo stadio "Morgagni" risultato finale di 2 a 2 con i galletti che si dividono così la posta in palio con la compagine toscana. Mister Graffiedi sceglie la linea della continuità schierando l'undici già visto sia con Salsomaggiore e Sant'Angelo riposizionando Scalini in cabina di regia al rientro dalla squalifica; dopo il doveroso minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione nelle Marche, i galletti partono a testa bassa e al 9° passano in vantaggio: palla morbida di Scalini nel cuore dell'area, Falsettini e Sciannamè combinano la frittata col pallone che gli carambola addosso e il Forlì è già avanti. Reazione del Prato che non arriva e Forlì assoluto padrone del campo e più volte vicinissimo al raddoppio: alla mezz'ora sponda di Caprioni per Elia Ballardini la cui conclusione viene deviata in corner. Squillo toscano al 37° con una punizione battuta veloce da Mobilio che sorprende la retroguardia di casa, Colombi da posizione defilata calcia alle stelle; al 40° e 41° doppia occasione per il Forlì prima con Caprioni ma Falsettini respinge in angolo e poi sul susseguente corner con Eleonori che vede la sua conclusione in mischia salvata sulla linea di porta da Colombi.

Dopo una prima frazione dominata, il Forlì nella ripresa cala sensibilmente il ritmo e la formazione laniera ne approfitta subito pareggiando i conti: brutta la palla persa in uscita dai galletti con Mobilio che ne approfitta lanciandosi a rete, Ronchi alla disperata interviene ma commette fallo per il più classico dei penalty. Dal dischetto Colombi è letale, palla da una parte, Ravaioli dall'altra, 1 a 1 e palla al centro. Mister Graffiedi vedendo i suoi sulle gambe attua una mini rivoluzione inserendo Tascini, Manara, Farneti e Rrapaj per Varriale, Eleonori, Elia Ballardini e Scalini ma il Forlì fatica a ritrovarsi con il Prato che invece prende fiducia e si spinge avanti come al 70° sempre con i due protagonisti Colombi e Mobilio con quest'ultimo che dopo un bellissimo scambio va alla conclusione ma Ravaioli blocca. Ancora Prato e ancora con Colombi trovato sul filo del fuorigioco dal neo entrato Kouassi ma la sua conclusione è respinta da un'ottima uscita di Ravaioli; è il preludio al vantaggio ospite che si materializza al 76° con Aprili, bravo dal limite a trovare l'angolo giusto per il momentaneo 1 a 2. Parrebbe un segnale di resa ed invece proprio i cambi apportati dal tecnico biancorosso all'81° confezionano il goal del definitivo pari: discesa di Tascini sulla destra, palla nel mezzo per la girata al volo di Manara che si infila sotto all'incrocio. Nel finale c'è spazio anche per Gasperoni con mister Graffiedi che tenta il colpaccio ma dopo 4' minuti di recupero il match si chiude sul definitivo 2 a 2 con le due formazioni che si dividono così la posta in palio.