Il Forlì non sbaglia lo scontro salvezza: 4 a 0 sul campo del Ghiviborgo

Non sbaglia questa volta il Forlì che sul campo del Ghiviborgo vince per 4 a 0 grazie alle reti di Pera (doppietta), Rrapaj e Gkertsos; un rullino di marcia che inizia a farsi apprezzare quello del nuovo tecnico Mattia Graffiedi capace nelle sue prime sei gare sulla panchina biancorossa di raccogliere tre vittorie, due pari ed una sola sconfitta. Mister Graffiedi dicevamo opta per alcune correzioni dopo il pari ottenuto con il Seravezza Pozzi in settimana inserendo Scalini al posto di un affaticato Buonocunto, Ballardini Elia a centrocampo al posto del fratello Amedeo squalificato e ritrova un posto da titolare Ronchi che torna ad occupare il suo ruolo da centrale difensivo in un 3 5 2 inedito. Forlì subito in vantaggio al 14°: corner di Scalini per la testa di bomber Pera che si libera dalla marcatura e fa 0 a 1. Gara in discesa quindi per i galletti che controllano bene le avanzate dei padroni di casa del Ghiviborgo e vanno al riposo in vantaggio. Ripresa ancora favorevole ai galletti che al 46° trovano il raddoppio: Manara viene atterrato in area e ancora Pera dal dischetto fa 0 a 2. La reazione del Ghiviborgo è tutta in una traversa dell'ex "micio" Melandri ma è un Forlì nettamente superiore a fare la partita e a chiuderla al 77° e all'81° quando prima Rrapaj poi Gkertsos archiviano la pratica toscana portando a quattro le reti dei biancorossi per il 4 a 0 finale regalando così tre punti importanti in chiave salvezza ai galletti.