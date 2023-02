Il Forlì regge l'urto e si porta a casa un punto da Gorgonzola: 0 a 0 con la Giana Erminio

È un punto meritato quello che il Forlì si porta a casa dalla trasferta di Gorgonzola; i galletti impattano 0 a 0 contro la capolista Giana Erminio, reggendo agli assalti della formazione lombarda e facendosi poi preferire nel finale di gara per gioco e occasioni.

Mister Graffiedi come anticipato in conferenza stampa è costretto dagli infortuni a rivedere in parte il suo undici ideale; De Gori si conferma una certezza tra i pali, davanti a lui Ronchi e Maini i due centrali col rientro da titolari di Fornari terzino destro e Fusco terzino sinistro, Ballardini Amadeo prende il posto di Scalini in regia che non recupera e va a completare il rombo di centrocampo con Rrapaj, Pari e Nardella, in attacco il duo Caprioni e Varriale. Partono forte i padroni di casa che al 1° minuto si rendono subito pericolosi con Fall che penetra in area saltando Ronchi e Maini ma al momento della conclusione è fondamentale la chiusura in scivolata di Fusco che alla disperata salva il Forlì. Giana Erminio dunque molto aggressiva fin dalle prime battute e Forlì che si fa vivo dalle parti di Pirola solo al 20° con una conclusione di Pari respinta dalla difesa lombarda. Biancorossi che provano ad uscire fuori in questo frangente di gara ma sia al 22° con Nardella poi al 25° con Maini, la mira è da dimenticare; al contrario molto più pericolosi gli attacchi della Giana Erminio come al 42° quando una spizzata di testa di Perna, viene salvata sulla linea da Maini, con le squadre che vanno così al riposo col risultato di 0 a 0. Ripresa con la Giana Erminio ancora votata all'attacco e pericolosissima al 48° sempre con Fall che si presenta davanti a De Gori, bravissimo l'estremo difensore forlivese a respingere, palla che schizza verso Messaggi che tenta ancora la conclusione ma un super De Gori si oppone nuovamente.

Galletti ancora una volta sorpresi dalla partenza sprint della formazione di casa che al 50° va ancora vicino al vantaggio sempre con Fall che fugge in velocità, salta De Gori ma questa volta è Fornari che salva il risultato opponendosi in tackle. Mister Graffiedi prova allora a ridisegnare il suo Forlì inserendo gli acciaccati Scalini e Biancheri per Varriale e Fusco, spostando Rrapaj terzino e Amedeo Ballardini più avanti rispetto alla posizione iniziale di vertice basso e i biancorossi giovano del cambio tattico portandosi in avanti con regolarità e riuscendo con più facilità a chiudere le avanzate dei padroni di casa. Al 55° Pari serve largo Varriale che si accentra e calcia ma il pallone sbatte sul palo esterno; ultimi minuti del match coi galletti votati all'attacco e vicini al gol in pieno recupero al 93° con Piva che dal fondo mette al centro un pallone invitante ma Biancheri al momento del tiro è anticipato dalla difesa lombarda. Gara che va in archivio così col risultato di zero a zero, mantiene la Giana Erminio al comando a quota 54 punti, in attesa del recupero con il Prato, Pistoiese seconda a quota 53, prossima avversaria dei galletti e Forlì terzo a quota 49.