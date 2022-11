Il Forlì riparte da Correggio. Mister Graffiedi: "Non facciamoci distrarre dall'esterno, pensiamo solo a vincere"

Dopo una settimana resa turbolenta dal caso Pistoiese-Forlì a cui farà seguito da parte della società romagnola un reclamo che i legali presenteranno alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale, il Forlì deve per forza voltare pagina, almeno momentaneamente, perché all'orizzonte si staglia la sfida di domenica alle 14:30 sul campo della Correggese. La gara, che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Forlì Calcio con cronaca di Gianluca Dall'Oro, vedrà di scena un Forlì sempre più decimato ma capace fino ad ora di tenere il passo delle prime della classe contro un avversario, la Correggese, relegata nei bassifondi della classifica ma galvanizzata dall'arrivo di un nuovo tecnico e capace di battere addirittura il Carpi.

"Affronteremo una Correggese diversa da quella vista in Coppa Italia, con tanta fame di punti vista la loro situazione di classifica e dove noi non dovremo sbagliare l'atteggiamento e la grinta da mettere in campo" spiega un concentrato mister Mattia Graffiedi alla vigilia del match: "Non facciamoci condizionare dalla classifica perché sarebbe l'errore più grave che potremmo commettere" chiosa il tecnico "Quindi massima attenzione e soprattutto non ripetere la gara di Mezzolara dove non siamo stati il vero Forlì". Biancorossi romagnoli che come dicevamo in apertura devono rinunciare a diverse pedine importanti del proprio assetto tattico a partire dai lungodegenti Maini ed Elia Ballardini fino ad arrivare a Manara e Pari usciti malconci dalla sfida col Real Forte Querceta: "Purtroppo da qualche settimana fra infortunati e squalificati non riesco ad avere tutti i ragazzi a disposizione e queste assenze iniziano un pò a pesare nella nostra economia" lamenta Graffiedi "Fortunatamente il resto del gruppo sta facendo molto bene e soprattutto dobbiamo essere bravi a non farci distrarre dalle vicende extra campo, testa alla Correggese con l'obbiettivo di fare più punti possibili".