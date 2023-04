Il Forlì ritrova la vittoria e i playoff: tre gol stendono la Sammaurese

Nell'ultimo appuntamento stagionale tra le mura del "Morgagni", il Forlì in un colpo solo ritrova i tre punti e la posizione in zona playoff grazie al successo per 3 a 1 sulla Sammaurese; galletti che si portano avanti di tre reti con l'autorete di Manfroni all'11°, Varriale al 46° e Rrapaj al 55°, per la Sammaurese la rete della bandiera la firma Berardi al 58°. Mister Graffiedi dopo la convincente prova di Riccione ripropone in blocco il reparto arretrato con De Gori tra i pali e Fornari, Morri, Maini e Rrapaj, Scalini solito regista a centrocampo coadiuvato da Eleonori, Caprioni e Amedeo Ballardini, in avanti Varriale e Cognigni. Gara subito vivace con Ballardini che al 9° al limite dell'area stoppa e tira ma la sfera esce a fil di palo; preludio del vantaggio biancorosso che si materializza all'11° grazie a Manfroni che devia nella propria porta un cross dalla destra di Eleonori.

Forlì sulle ali dell'entusiasmo ancora pericoloso al 15° con una girata di Varriale ma Piretro si oppone coi piedi. Sussulto Sammaurese alla mezz'ora ma la punizione di Scarponi sfila per tutta l'area non trovando un compagno pronto alla deviazione; sono però i galletti a farsi preferire e a trovare il raddoppio proprio allo scadere della prima frazione grazie a Varriale che liberato in area da un colpo di tacco di Cognigni, fulmina Piretro in uscita per il 2 a 0. Ripresa che riparte in discesa per il Forlì che già al 55° trova il tris con Rrapaj che di destro trova l'angolino giusto ma passa un giro di lancette e la Sammaurese ha l'occasione per riaprire il match: Grassi viene atterrato in area da Scalini procurandosi un penalty prezioso. Dal dischetto si presenta Matulli che incrocia il tiro ma De Gori in tuffo è prodigioso a respingere la conclusione e a salvare il Forlì. Un grande intervento che però non si ripete al 58° quando questa volta è il neo entrato Berardi per gli ospiti a trovare un sinistro potente e preciso che batte De Gori timbrando la rete del 3 a 1.

Al contrario però delle attese la Sammaurese non sfrutta il momento positivo offrendo il fianco ad un Forlì più ordinato ma sprecone come al 72° con Varriale che lanciato nello spazio da Caprioni si divora la doppietta personale sparando a salve tra le braccia di Piretro. Nel finale girandola di cambi con l'ingresso di Pari, Nardella, Piva, Biancheri e Marzocchi che blindano il successo; l'ultima emozione è ancora di marca biancorossa al 76° ma Caprioni liberato al tiro da Pari calcia debole tra le braccia dell'estremo ospite. Galletti che tornano così al successo ad un mese di distanza dopo l'ottimo pari di Riccione di domenica scorsa e si inseriscono nuovamente nella griglia playoff grazie ad i risultati favorevoli giunti dagli altri campi.