Il Forlì sconfitto malamente, rimedia solo un'espulsione e la strigliata del mister: "Ci vuole un bagno di umiltà"

Terza battuta d'arresto consecutiva per il Forlì che perde malamente 2 a 0 in casa della Bagnolese non riuscendo così a riscattarsi dopo le sconfitte di Lentigione e Prato. Graffiedi rivoluziona in parte il suo undici ideale causa alcune assenze di troppo fra i biancorossi schierando Ravaioli in porta, linea a quattro con Malandrino, Pezzi, Longo e il rientro dopo mesi di Capitanio, a centrocampo compongono la cerniera Scalini, Rrapaj, Ballardini Erik e Piva che torna anche lui fra i titolari, in avanti Manara a fare compagnia a Pera che stringe i denti.

La partenza è sfortunata, presagio di un pomeriggio nefasto per il Forlì perché al 3° Capitanio in uno scontro di gioco è costretto al cambio con Giacobbi che prende il suo posto. Una prima frazione che scivola via senza sussulti complice un campo impresentabile e che limita il gioco palla a terra delle due squadre con la prima frazione che si chiude sul pari e senza squilli. Ripresa che al contrario riserva emozioni ma purtroppo per il Forlì tutte a vantaggio della Bagnolese: al 51° Rrapaj palla tagliata per Pera che di sinistro sbaglia il bersaglio mentre al 55° azione di contropiede di Leonardi che seppur circondato da quattro difensori riesce a trovare un tiro che sbatte sul montante e si insacca alle spalle di Ravaioli per il vantaggio dei padroni di casa.

Al 70° la risposta del Forlì è tutta in un tiro di Rrapaj che si spegne a lato non di molto ma a complicare le cose ci si mette Pera cinque minuti più tardi quando in una mischia in area perde la testa e sferra un pugno al diretto avversario rimediando l'espulsione. Nonostante l'inferiorità il Forlì le tenta tutte per cercare almeno il pari ed invece in pieno recupero è Tzvetkov che al 94° chiude i conti in favore della Bagnolese firmando il definitivo 2 a 0. Adirato nel finale mister Mattia Graffiedi che striglia i suoi: "Prestazioni non alla nostra altezza assolutamente da dimenticare - tuona il tecnico ai microfoni nel post gara - Sapevamo il tipo di gara che ci aspettava ma con questo atteggiamento non si fanno punti da nessuna parte, ci vuole un bagno di umiltà".