Il Forlì si mette alla prova nelle amichevoli: dopo la sconfitta col Cesena fatica col Victor San Marino

Dopo lo scivolone di pochi giorni fa col Cesena nel "Memorial Sirotti" il Forlì riparte con le amichevoli pre campionato impattando sabato mattina per 1 a 1 allo stadio "Morgagni" contro la Victor San Marino, formazione che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza Emilia-Romagna. Un Forlì ancora non al meglio e che ha faticato più del dovuto contro un ottimo avversario capace più volte di mettere in difficoltà la formazione biancorossa; con una lista di indisponibili abbastanza folta fra Maini, Tascini, Manara, Gasperoni e Ravaioli, mister Graffiedi schiera in campo un undici titolare assolutamente sperimentale con De Gori in porta, Fornari, Sedioli, Ronchi, Marzocchi, Scalini, Pari, Piva, Maccioni, Rrapaj e Caprioni. Prima frazione che nonostante le occasioni da ambo le parti va al riposo sul risultato di 0 a 0.

Nella ripresa dopo la prevedibile girandola di cambi con Graffiedi che schiera Piersanti, Azindow, Ronchi, Ficara, Fusco, Ballardini A., Eleonori, Ballardini A., Conficoni, Varriale e Casadei, il match si accende prima col vantaggio ospite firmato Alessandro Mantovani che in apertura di secondo tempo sfrutta al meglio un errore in uscita della difesa forlivese presentandosi a tu per tu con Piersanti siglando lo 0 a 1 poi col pari firmato Amedeo Ballardini che con un destro potente e preciso trova l'angolino giusto per rimettere il risultato in parità. Nel frattempo la FIGC ha emesso gli accoppiamenti della Coppa Italia di serie D; il Forlì debutterà domenica 28 agosto ore 16:00 allo stadio "Borelli" di Correggio contro la formazione locale della Correggese.