Il Forlì torna in campo per l'ultima del 2022, mister Graffiedi: "C'è un secondo posto da difendere"

Ultimo impegno casalingo del girone di andata per il Forlì che mercoledì alle 14:30 allo stadio "Morgagni" sarà impegnato contro la squadra lombarda del Crema. Un'occasione da non fallire per i galletti che saranno chiamati a difendere con i denti il secondo posto in classifica, con la speranza di non perdere troppo terreno dalla battistrada Giana Erminio: "Vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni e chiudere al meglio l'anno" avvisa mister Mattia Graffiedi alla vigilia del match: "Ci deve essere rabbia per il pari di domenica, ma dobbiamo trasformarla in grinta per vincere". Il Forlì dovrà però fare i conti con un Crema in salute reduce da due pareggi e una vittoria contro avversari di spessore come Carpi, Prato e Bagnolese: "È un avversario in fiducia che verrà qui per continuare la propria striscia positiva" avverte "Come sempre non esistono partite facili". Nel frattempo torna a disposizione Paolo Rrapaj che smaltito lo stiramento, è rientrato a pieno regime in gruppo e sarà a disposizione per la gara di mercoledì.