Il Forlì va in vantaggio e si illude, ma il derby sulla via Ravegnana si conclude con la vittoria del Ravenna

Derby amaro per il Forlì che perde per 2 a 1 al "Bruno Benelli" contro il Ravenna. Galletti che si illudono passando in vantaggio al 18° con Gkertsos, salvo poi subire la rimonta dei bizantini con Haruna al 45° e Antonini al 57° che completano il sorpasso. Mister Massimo Gadda sceglie un Forlì più guardingo con un 4-4-2 con De Gori in porta, linea difensiva a quattro con Fabbri, Boccardi, Capitanio e Pezzi, centrocampo nelle mani di Ballardini, Buonocunto, Borrelli e Gkertsos, in avanti ritorna Petrucci con Amaducci.

Partono bene i ravennati che al 9° si fanno pericolosi con un colpo di testa di Calì che termina a lato. Ancora Ravenna all'11° è Ballardini che devia un cross di Sylla con la palla che accarezza la traversa. Il pressing è asfissiante e porta il Forlì in errore al 13°con De Gori che in uscita prende palla a Guidone, ma per il direttore di gara è rigore: dal dischetto si presenta Saporetti che si fa ipnotizzare da De Gori che in due tempi salva il risultato. È la scossa che riabilità il Forlì che al 18° trova il vantaggio con Gkertsos che di testa sfrutta al meglio un assist di Petrucci. La risposta del Ravenna è sterile e passa per Guidone e Saporetti ma entrambe le conclusioni vengono prontamente respinte da De Gori. Occasione Forlì verso lo scadere del tempo al 40° con Borrelli che defilato vede il taglio di Petrucci che di testa raddoppia ma per il secondo assistente in offside. Bizantini che giungono al pareggio al 45° su calcio d'angolo grazie ad Haruna che salta più in alto di tutti firmando l'1 a 1.

Nella ripresa Ravenna subito pericoloso al 50° con Guidone che da due passi colpisce di testa ma De Gori miracola e tiene a galla il Forlì. Nulla può però al 57° quando ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo questa volta è Antonini a firmare il sorpasso per il 2 a 1. Gadda allora ridisegna il Forlì inserendo Rrapaj e Longobardi per Pezzi e Borrelli riproponendo il più rodato 3-5-2 ma sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi al 76° con Saporetti che si presenta davanti a De Gori ma l'estremo biancorosso salva. In pieno recupero al 93° è il Forlì questa volta a confezionare una ghiotta occasione per giungere al pari ma Dominici ben servito da Ballardini da due passi spara alto regalando di fatto i tre punti al Ravenna.