Il Forlì vince in rimonta: battuto il Carpi e vetta più vicina

Successo in rimonta per il Forlì che soffre e vince 2 a 1 contro un Carpi forte ma che alla lunga ha ceduto sotto i colpi dei biancorossi in versione "guerrieri". Vantaggio degli ospiti al 20esimo col solito Saporetti poi nella ripresa si scatenano i galletti che prima con Greselin al 68° poi con Babbi all'89° ribaltano il risultato regalando tre punti alla truppa di mister Mauro Antonioli.

LA CRONACA - Mister Antonioli conferma il blocco vittorioso contro la Victor San Marino al cospetto di un Carpi quadrato e voglioso di fare bottino pieno in Romagna ed infatti la gara si apre su ritmi altissimi: all'8° ospiti che recriminano per un goal annullato a Sall per fuorigioco sul quale restano molti dubbi. La risposta del Forlì arriva al 12° prima con Mosole che scarica un sinistro debole dal limite poi al 14° questa volta su una bella combinazione Prestianni-Greselin col tiro di quest'ultimo indirizzato sul palo lontano ma Lorenzi in tuffo devia con le unghie il tiro velenoso del centrocampista biancorosso. Il Carpi non sta certo a guardare e al 20° trova il meritato vantaggio: Sall, uno dei migliori della formazione emiliana, salta due uomini sulla destra e mette al centro un pallone che Saporetti deve solo spingere in rete per lo 0 a 1. Il Forlì subisce psicologicamente la rete incassata e gli ospiti provano ad approfittarne come al 27° quando Forapani propiziato da un rimpallo si ritrova davanti a Pezzolato ma non inquadra lo specchio; ancora Carpi vicinissimo al raddoppio al 38° con Cortesi che al limite fa una magia e calcia in porta, solo la traversa gli nega la gioia del goal.

Nella ripresa mister Antonioli prova a rivoltare la frittata inserendo Bonandi per Prestianni e al 54° il fantasista biancorosso si fa subito notare con una volèe di sinistro che fa la barba all'incrocio dei pali poi rivolta gli under con Pecci e Barbatosta al posto di Casadio e Mosole ed il Forlì al 68° la pareggia: Greselin è bravissimo al limite dell'area a destreggiarsi tra gli avversari e a trovare l'angolino dove Lorenzi non può arrivare per la rete che vale l'1 a 1. Il Carpi però non si dà per vinto e al 72° confeziona una nuova colossale occasione col neo entrato Rossi che anticipa Drudi di testa indirizzando il pallone all'incrocio dei pali ma solo una super parata di Pezzolato con la mano di richiamo tiene a galla il Forlì; ancora ospiti pericolosi all'81° questa volta con Forapani che scarica un bolide dal limite sul quale è sempre Pezzolato a farsi trovare pronto.

Scampato il pericolo all'83° la mossa che stappa la partita: mister Antonioli getta nella mischia Babbi rimodulando il Forlì su un classico 4-4-2 e all'89° i galletti trovano il definitivo vantaggio con Merlonghi che è bravissimo a lavorare un pallone vagante e a lanciare nello spazio Babbi che fredda Lorenzi in uscita facendo tremare le vecchie fondamenta dello stadio "Morgagni". A nulla vale l'assalto finale della formazione di mister Serpini, squalificato, perché il Forlì controlla senza troppi problemi le sfuriate ospiti aggiudicandosi così la vittoria e avvicinando la vetta della classifica ora distante cinque lunghezze.