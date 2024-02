Il Futball Cava Ronco cade a Pietracuta: “Dobbiamo migliorare nella lettura delle partite”

Il Futball Cava Ronco esce sconfitto 3-2 nel match contro il Pietracuta. La prima occasione è al 26’ per i padroni di casa, con Lupattelli a salvare sulla linea una punizione all’interno dell’area a favore dei locali. Quattro minuti più tardi occasione per gli ospiti: Garavini prolunga per Grazhdani che calcia col mancino e Forti salva in due tempi. Al 36’ la svolta: calcio di rigore per il Pietracuta ed espulsione di Melandri per doppia ammonizione; sul dischetto si presenta capitan Fratti che insacca, con Carroli che intuisce e non riesce a deviare il pallone per un soffio. Il 2-0 al 48’: Santoni crossa al centro per Fabbri che calcia e trova la parata di Carroli, sulla respinta è lo stesso numero dieci locale a spedire in porta la rete del raddoppio. Il Futball Cava Ronco sfiora il 2-1 al 62’ con Lupattelli, gol che arriva subito dopo con un tiro di Stucchi dalla distanza. Al 68’ il 2-2: Delvecchio crossa in mezzo dove Martoni svirgola, ma diventa un assist per Lupattelli che spedisce in porta il goal del pareggio. Al 80’ torna in vantaggio il Pietracuta con l’incornata sottomisura di Fratti

“Purtroppo, dopo una ventina di minuti in cui non abbiamo rischiato nulla e creato qualche occasione, il rigore e l’espulsione hanno condizionato la gara; di fatto, trovarsi a giocare in inferiorità numerica per un’ora ha influito negativamente - spiega mister Muccioli -. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato benissimo e abbiamo subito goal su una disattenzione, ma siamo stati bravi a raddrizzare la partita con svariate occasioni anche per trovare il vantaggio. Non siamo stati, però, bravi a rimaner aggrappati al risultato. Ciò che ci manca è la corretta lettura degli episodi, un aspetto su cui dobbiamo migliorare. La prestazione e la voglia di portare a casa il risultato c’è stata ed il momentaneo pareggio ne è la dimostrazione. Dobbiamo migliorare nella gestione e nella lettura: i momenti in cui bisogna fare una partita “sporca”, quandobisogna calciar via la palla e così via”.