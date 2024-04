Il Futball Cava Ronco chiude una stagione di alti e bassi con una sconfitta a Sasso Marconi

Il Futball Cava Ronco chiude la stagione con una sconfitta sul campo del Sasso Marconi per 3-1. Padroni di casa subito pericolosi dopo 4 minuti con un tiro dalla distanza di Fiorentini, deviato in angolo. Al 5' Alpi salva sulla linea il tiro sottomisura di Cinquegrana. Il Sasso Marconi continua a spingere: minuto 6, Oubakent crossa al centro e trova la spizzata di Fiorentini, la conclusione termina a lato. Un giro di lancette più tardi Alpi respinge la conclusione del solito Fiorentini, mentre tre minuti più tardi è Bandini a spedire in angolo il tiro ravvicinato di Oubakent.

Al 17', a sorpresa, gli ospiti passano in vantaggio: calcia Grazhdani dal limite, la palla rimane in area e Parlanti è lesto ad insaccare. Fiorentina cerca più volte la via del pari, ma senza fortuna. Al 59' con un colpo di reni Celeste nega la gioia del goal a Melandri che da pochi passi aveva colpito di testa. Un giro di lancette più tardi miracolo di Dene che riesce a fermare Fiorentini involato verso la porta sguarnita. Al 65' è Alpi ad essere protagonista con una grande parata su botta da fuori di Oubakent. Il pressing dei padroni di casa produce i suoi frutti: minuto 71, Kulla viene lanciato in profondità con Alpi che lo anticipa in uscita calciando, la palla resta lì e Kulla ci prova da fuori (a porta vuota): la conclusione sbatte sul palo e da due passi Oubakent spedisce in porta il tap-in del pareggio. Al 76' il Sasso Marconi completa l'operazione sorpasso con Kulla a battere Alpi da due passi. Ed è Kulla a chiudere i giochi in pieno recupero al 94'.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita particolare da giocare: l’ultima della stagione e senza obiettivi da raggiungere - commenta Matteo Parlanti -. Sicuramente abbiamo approcciato bene e siamo riusciti a indirizzarla dalla nostra parte. Poi la loro qualità è venuta fuori e nel secondo tempo hanno meritatamente ribaltato la partita. Personalmente, sono contento per il gol perché da ex della partita è sempre emozionante segnare; peccato che però non abbia portato i tre punti. Chiudiamo una stagione sicuramente particolare, fatta di alti e bassi, con anche un cambio di allenatore a metà stagione. Non possiamo che essere contenti della posizione in classifica, con un po’ di costanza in più avremmo potuto lottare per obiettivi più ambiziosi fino alla fine della stagione: bisogna farne tesoro per migliorare in futuro. Infine, vorrei fare un augurio di pronta guarigione a Melandri, che ha subìto purtroppo un infortunio al ginocchio, ed un grande ringraziamento al nostro capitano Fantinelli che ci lascia e mancherà senza dubbio dentro e fuori dal campo. Grazie a tutti i tifosi dell’Fcr per averci sempre sostenuti!"