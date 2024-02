Il Futball Cava Ronco risponde al Massa Lombarda: "Un punto che ci dà morale"

“Un punto che ci dà morale, ma per come si era messa la partita bisognava provare a vincerla". Aleksander Grazhdani, attaccante del Futball Cava Ronco, commenta così il pareggio dei mercuriali contro il Massa Lombarda. I padroni di casa sono passati alla prima occasione della partita: minuto 10, Zannoni si invola verso la porta e si fa ipnotizzare da Carroli centrando il palo. Sulla respinta infila il pallone dove nessuno dell’FCR può intervenire ed è 1-0.

La rete non paralizza gli ospiti. Al 18' ci prova Bellavista sugli sviluppi di un corner battuto da Garavini, blocca Lusa. L'estremo difensore ravennate si ripete tredici minuti più tardi, bloccando un'incornata in tuffo di Lupattelli. Al 41' padroni di casa vicini al raddoppio: Draghetti scappa in mezzo a Pascucci e Melandri e Carroli chiude due volte lo specchio salvando il Futball Cava Ronco Al 48' il Massa Lombarda resta in dieci: Vultaggio sferra un pugno a Stucchi durante uno scontro aereo e il direttore di gara non ha dubbi ad estrarre il rosso. Al 54' il pari del Futball Cava Ronco: Lupattelli imbecca Garavini involato verso la porta, viene trattenuto in area da Galanti e viene assegnato il penalty. Sul dischetto si presenta Grazhdani che spiazza Lusa e sigla il pareggio

"Siamo stati bravi a pareggiarla nel secondo tempo, sempre in superiorità numerica, ma non siamo riusciti a trovare un altro goal - commenta Grazhdani -. Abbiamo approcciato il match in maniera non molto buona perchè abbiamo subito regalato un goal, ma non ci siamo disuniti e c’è stata una reazione. Purtroppo stiamo pagando il momento negativo e se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno c’era la volontà da parte di tutti di ottenere la vittoria: non è arrivata, ma siamo consapevoli che siamo in grado di remare tutti dalla stessa parte. Non era semplice riprendere questa partita, su un campo difficile, ma abbiamo avuto più occasioni del Massa. Dobbiamo migliorare nell’approccio senza regalare nulla, rientrare in partita su questi campi non è mai semplice"