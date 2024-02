Il Futball Cava Ronco sbatte contro il muro di il Medicina Fossatone: passa il Medicina Fossatone

Domenica amara per il Futball Cava Ronco, capitolato 2-0 in casa contro il Medicina Fossatone. Decisive le reti di Boschi nel primo tempo e di Xhuveli ad inizio ripresa. "Sapevamo che avremmo affrontato una squadra forte, costruita questa estate per essere tra le pretendenti alla vittoria del campionato: hanno avuto recentemente un periodo di calo e questo ha comportato il cambio di allenatore - afferma mister Roberto Biserni -. Eravamo anche consapevoli che questo fattore gli avrebbe portato più motivazione. Abbiamo approcciato la partita in maniera giusta, ma con qualche timore di troppo: nel primo tempo c’è stato un parziale predominio del Medicina, ma abbiamo fatto buone cose e creato occasioni. Dopo il goal subito a freddo nel secondo tempo, ci siamo slegati mentalmente. Credo sia una “lezione” che ci potrà servire, come successo all’andata, per affrontare meglio le prossime partite dove proveremo a prendere i punti persi per strada".

La partita

La prima occasione è dei padroni di casa al 10', con De Gori a respingere il tiro ravvicinato di Stucchi. Risposta degli ospiti tre giri di lancette più tardi: super parata in tuffo di Carroli sull’insidiosa punizione battuta da Ferretti. Al 17' nuova incursione del Futball Cava Ronco: Bandini recupera un pallone sporco in difesa e tocca per Stucchi che mette in moto Grazhdani che calcia dal limite, De Gori si distende e blocca. Al 29' un miracolo di De Gori neutralizza l'incornata di Stucchi, negandogli la gioia del gol. Al 37' passa il Medicina Fossatone: l’ex di turno Boschi raccoglie un passaggio proveniente dalla destra ed è veloce a girarsi e a metterla dove Carroli non può arrivare. Il 2-0 arriva ad inizio ripresa con un tiro al volo di Xhuveli. Quattro minuti più tardi De Gori dice no al tiro ravvicinato di Grazhdani. Al 60' ancora De Gori protagosta su tiro di Grazhdani. Al 66' ci prova Rabiti dal limite dell’area e la conclusione si spegne di poco sopra alla traversa. All'84' è Carroli a negare il 3-0 a Boschi.