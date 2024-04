Il Futball Cava Ronco torna alla vittoria: due reti al Diegaro, ottimo Carroli

Torna alla vittoria il Futball Cava Ronco, che con un 2-0 ha regolato il Diegaro. Le reti, tutte nella ripresa, di Lupatelli e Parlanti. La prima ghiotta opportunità per i padroni di casa all’8: Stucchi lancia Lupattelli che viene anticipato di testa da Cicognani, ma il numero undici dell’FCR intercetta il passaggio facendo il pallonetto che non entra per questione di millimetri. Minuto 14: Tani mette al centro per Pertutti che, spalle alla porta, scarica per Cangini: la trivela del numero otto sibila il palo alla destra di Carroli. Due giri di lancette più tardi ci prova Delvecchio, tallonato da Sylla, dalla distanza: si fa trovare pronto Foiera bloc-

cando. Al 20’ triplo miracolo di Carroli: para prima la punizione di Pertutti, poi la ribattuta da due passi di Panzavolta ed infine respinge il tiro dal limite di Tani. Al 24’ ancora Carroli protagonista: Pertutti fugge da Fantinelli e si invola verso la porta: il tiro

viene grandiosamente deviato dal numero uno locale e successivamente spazzato in angolo da Delvecchio in scivolata. Al 39’ Delvecchio si accentra dalla sinistra e calcia da fuori: Foiera respinge. Al 42’ ugli sviluppi di un corner a favore, Rabiti lascia partire un missile dal limite dell’area che si spegne sul fondo. Al 51’ i padroni di casa passano: Lupattelli anticipa Cicognani e dal limite fulmina Foiera portando avanti l’FCR. Al 68’ ancora Carroli, che blocca la punizione di Sylla, deviata dalla barriera biancorossa. Al 69’ Zabre entra in area di prepotenza e scarica tra le mani di Carroli. All’89 raddoppia l’FCR con il goal in scivolata di Parlanti. Emozione al 93’: Bandini innesca Marzocchi sulla sinistra che crossa al centro dove Martoni colpisce di testa centrando in pieno la traversa. Sulla ribattuta arriva la rete di Lupattelli, ma annullata per fuorigioco. All’95’ ancora un’altra traversa a negare il tris all’FCR: da 30 metri, Sciaccaluga centra il legno su punizione. Queste le parole di Francesco Lupattelli, attaccante, nel post-gara: “E’ stata una partita importante per noi: l’ultima in casa della stagione. Con grinta e cuore abbiamo strappato la vittoria, che ci ha portato alla salvezza, per il nostro capitano Dade. Dovevamo assolutamente portare a casa i tre punti anche per tutti i ragazzi del Settore Giovanile che oggi sono venuti numerosi allo stadio per sostenerci. Sono molto contento per la rete che mancava da qualche partita”.