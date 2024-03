Il Futball Cava Ronco torna alla vittoria, “Una grande prova di carattere”

Torna alla vittoria il Futball Cava Ronco che batte 2-1 il Sant’Agostino. Partono forte gli ospiti con il colpo di testa di Gherlinzoni, sul cross dalla destra di Cantelli, che scheggia la traversa. All’11 va in vantaggio l’FCR: Magnani mette in mezzo dove Lupattelli prolunga per Grazhdani di petto che mette dentro. Al 16’ Magnani crossa sul secondo palo dove Pascucci apre il piattone e centra l’esterno della rete. Al 18’ Rabiti lancia Lupattelli sulla destra che la mette in mezzo dove Grazhdani è lesto a spedire in rete il raddoppio biancorosso. Al 46’ miracolo di un monumentale Alpi sul tiro da due passi di Figliomeni. Al 59’ sugli sviluppi di un corner a favore, Gherlinzoni viene dimenticato in area e la sua trivela da posizione defilata sibila la traversa. Al 65’ è il colpo di testa di Fiorini, sugli sviluppi di un corner, liscia la traversa. All’86’ accorcia le distanze il Sant’Agostino con la rete di capitan Fiorini di tacco da due passi.

“Questi tre punti arrivano grazie ad una super prestazione e grande sacrificio di tutta la squadra: oggi eravamo in totale emergenza causa assenze, non bastava dare il 100% e bisognava dare qualcosa di più - afferma Aleksander Grazhdani -. Dopo il goal ci siamo messi a soffrire ed aiutarci tutti insieme perchè voleva a tutti i costi questa vittoria. Abbiamo giocato una grande partita, nonostante tanta sofferenza, ma ci abbiamo dato dentro e non ci siamo tirati indietro: abbiamo dimostrato di voler vincere. Sono contento di aver aiutato la squadra e di essere tornato al goal dopo un po’ di tempo. Ora cercheremo di concludere la stagione nel migliore dei modi facendo più punti possibili in queste ultime cinque giornate e poi potremo tirare le somme. Una grande prova di carattere”.