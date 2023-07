Il Milan camp al Morgagni è già sold out: polverizzate in cinque giorni le iscrizioni

E' stato definito dagli organizzatori un "successo assoluto". Lo Special Camp organizzato da Fondazione Milan in collaborazione con il Forlì Football Club è andato sold-out in cinque giorni. Chiuse le iscrizioni, visto il raggiungimento delle 160 posti disponibili in brevissimo tempo. Accertando, così, la bontà del progetto che andrà in scena sul terreno dello stadio Morgagni da lunedì 4 a venerdì 8 settembre. "L’iniziativa, completamente gratuita, è volta a lasciare un sorriso alla popolazione duramente colpita dal recente alluvione - viene ricordato -. E’ infatti arrivata una pronta risposta da parte di tutta la città che sfrutterà anche questo evento come grande mezzo di ripartenza in favore dei più piccoli. Allenamenti altamente formativi e momenti di gioco sono sono lo sfondo ad un divertimento assicurato".