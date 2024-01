Il Sangiuliano interrompe la corsa del Forlì: fatale un rigore in pieno recupero

Si interrompe la corsa del Forlì che allo stadio "Morgagni" esce sconfitto di misura contro un ottimo Sangiuliano. Salzano dal dischetto al 92° regala il settimo risultato utile consecutivo alla squadra di Ciceri col Forlì che non approfitta invece del passo falso casalingo della capolista Ravenna sconfitta dal Fanfulla.

LA CRONACA - Mister Antonioli si affida al suo undici ideale con Drudi e Gaiola che ritornano titolari dopo la squalifica, a centrocampo i giovani Lolli e Pecci mentre in avanti Bonandi é ancora titolare dopo la buona prova di Certaldo insieme a Merlonghi e Greselin. Gara che parte fortissimo e Forlì vicinissimo al vantaggio al 4° e al 5° prima con un diagonale di Bonandi respinto coi piedi da Manfrin poi con un destro potente di Merlonghi che si stampa sulla traversa. Scampato il pericolo il Sangiuliano riorganizza le idee e si fa vivo dalle parti di Pezzolato al 18° con una girata di Makni che non impensierisce l'estremo difensore forlivese. Ancora Forlì in avanti al 28° con una conclusione di Greselin di poco alta sopra la traversa e con Lolli al 33° che spreca malamente una bella palla filtrante di Rossi non inquadrando lo specchio. Ultima emozione della prima frazione di marca ospite sempre con Makni che al 41° entra in area e calcia ma il suo tiro è smorzato da una selva di gambe col Forlì che si salva. Nella ripresa sono gli ospiti a prendere coraggio e a farsi più insidiosi già al 56° con una punizione di Salzano larga di poco.

Biancorossi pericolosi al 58° con una bella incursione di Masini che offre un cioccolatino da spingere in porta a Greselin che non arriva per questione di centimetri sul pallone ma è il Sangiuliano ad affacciarsi con più insistenza dalle parti di Pezzolato andando vicinissimi al vantaggio all'87° con un colpo di testa del neo entrato Mutton che va ad incocciare la base del palo. Vantaggio che si materializza in pieno recupero al 92° quando Rossi aggancia in area Cogliati con il direttore di gara che indica il dischetto: dagli undici metri Salzano è glaciale firmando il vantaggio. Assalto finale del Forlì che al 95° con Maggioli in mischia spara addosso a Manfrin spegnendo definitivamente le speranze di rimonta del Forlì fermando così a otto la serie positiva dei romagnoli.