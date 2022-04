Il "Tullo Morgagni" si tingerà di biancoverde: palcoscenico d'eccezione per il Deportivo Roncadello

Scoprire di non poter usufruire il 23 aprile del proprio abituale impianto di gioco a causa della compresenza della squadra Juniores del Cava- Ronco, è stata un'amara per i ragazzi del F.C.D. Deportivo Roncadello BC. Ma quella che poteva essere una situazione di difficoltà si è trasformata in una sorprendente opportunità e in un’esperienza indimenticabile per la squadra militante nel campionato di terza categoria forlivese.

Nel tentativo, infatti, di cercare un campo disponibile, la dirigenza del Deportivo e il main sponsor Bandini Casamenti hanno deciso di fare uno speciale regalo di Pasqua alla squadra affittando lo stadio "Tullo Morgagni" di Forlì per la gara di campionato in programma sabato 23 aprile alle 15.30 contro lo Sporting Valbidente. I ragazzi di mister Edmond “Eddy” Vokrri calcheranno dunque il palcoscenico più importante della città, approfittando dell’assenza dei padroni di casa, impegnati nella trasferta di Forte dei Marmi.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai giocatori e i dirigenti si dicono "fieri di essere riusciti a portare la propria modesta realtà in una location così speciale". Data la portata dell’impianto, l’F.C.D. Deportivo BC invita i propri tifosi e affezionati ad accorrere numerosi per fare sentire il proprio sostegno ai bianco-verdi in una cornice d’eccezione.