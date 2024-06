Italia-Croazia, da Forlì a Lipsia per tifare gli azzurri di Luciano Spalletti

Un po’ di Forlì a Lipsia per sostenere gli azzurri all’ultima partita del girone eliminatorio contro la nazionale croata, decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale. Un viaggio accompagnato con lo striscione goliardico ad insegnare chi fuori dall’Italia beve troppi cappuccini dopo colazione. "Un po’ di romagnola simpatia unita alla passione tricolore che ci auguriamo possa continuare il cammino del campionato europeo", afferma Albert Bentivogli, segretario comunale della Lega. A Forlì, invece, per ragioni legate all’allerta meteo, la visione alla Rocca di Caterina di Italia - Croazia è stata annullata.