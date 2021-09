L'arbitro forlivese Piccinini al "Maradona": arbitrerà la capolista Napoli nella sfida contro il Cagliari

Sarà l'ingegnere edile forlivese, Marco Piccinini, ad arbitrare domenica sera alle 20.45 il Napoli capolista del campionato di serie A nella sfida al "Maradona" contro il Cagliari. Il fischietto, che il 29 settembre festeggerà 38 anni, sarà affiancato da Rossi e Vivenzi (quarto uomo Di Martino, al Var Massa). Gli azzurri sono la bella sorpresa di questo inizio di stagione, con cinque vittorie conquistate in altrettante partite, con un gioco divertente e spumeggiante. Quella messa in moto da Luciano Spalletti è un'autentica macchina da gol, con 14 gol fatti ed appena due subìti.

I tifosi partenopei guardano con interesse alla calaba: Piccinini ha arbitrato tre volte i campani in Serie A e in tutte le occasioni non sono usciti sconfitti. Nel settembre del 2019 si imposero per 4-1 contro il Lecce, nell'ottobre dello stesso anno liquidarono in casa il Verona per 2-0, mentre il 15 luglio del 2020 vennero fermati in casa dal Bologna sull'1-1. Per Piccinini si tratta della seconda partita stagionale in Serie A: nella quarta giornata ha diretto Sassuolo-Torino finita 1-1, con il forlivese che ha estratto per quattro volte il cartellino giallo. Dalla stagione 2017-2018 ha diretto nella massima serie 35 gare, con 148 ammonizioni, 2 doppi cartellini gialli, 2 rossi e 12 rigori fischiati.