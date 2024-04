L'avvocato Massimiliano Pompignoli nuovo socio del Club 41 di Forlì

“Mi piace arrivare dritto al punto del tema e vi dico che, per la mia esperienza professionale, ho visto talenti enormi fermarsi alle giovanili, o poco più, avendo alle spalle famiglie purtroppo non adeguate”. Giovedì scorso ha iniziato con queste parole il suo intervento Gianni Rava, procuratore Figc e fiduciario di alcuni giocatori professionisti di Serie A.

Dopo i saluti introduttivi di Vittorio Manes, presidente del Club 41 numero 38 di Forlì, che ha organizzato la serata presso il bar-ristorante dell’aeroporto di Forlì, cui ha partecipato anche Gianfranco Cappelli, presidente del Forlì Calcio, l’intervento di Rava, moderato da Antonio Brogliato, segretario del Club 41, ha evidenziato come, pur essendo migliaia i ragazzini e le ragazzine che aspirano a calcare il terreno di uno stadio con la maglia di una squadra di serie A, soltanto uno su 5000 praticanti arriva al traguardo.

Rava ha evidenziato come "le famiglie, soprattutto quelle che si trovano un ragazzo nelle giovanili di un grande club, spesso creino troppe aspettative nei loro figli e talvolta dimentichino di essere genitori, esempi di vita. La famiglia dovrebbe aiutare un figlio nella sua crescita personale indipendentemente dallo sport che sceglie o in cui eccelle; il genitore dovrebbe essere un rinforzo positivo soprattutto nella gestione di una delusione, di un errore".

Rava ha più volte usato la parola "percorso" proprio per evidenziare come "la strada per arrivare al successo preveda tentativi, errori ma al contempo autocritica e costanza". L’intervento ha stimolato molte domande da parte dei presenti, e Rava ha raccontato i percorsi di giocatori di grande successo che, con la loro forza di volontà, grazie anche al supporto della famiglia, sono diventati professionisti in serie A. Nel corso della serata, si è tenuto un altro momento importante per la vita del Club 41 di Forlì, ovvero l’investitura da parte del presidente Vittorio Manes di un nuovo socio, Massimiliano Pompignoli, che al termine della breve cerimonia ha ringraziato tutti i soci presenti.