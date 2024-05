L'Edelweiss vince la finale playoff del suo girone e vola ai quarti

Grande successo della Edelweiss Jolly che batte in rimonta col risultato di 3 a 2 il San Vittore nella finale playoff del girone G di Prima Categoria; una gara incredibile ricca di colpi di scena con la formazione cesenate capace di portarsi già nel primo quarto d'ora sul doppio vantaggio grazie alle reti di Corradini e Totaro; Valmori accorcia le distanze allo scadere della prima frazione poi nella ripresa Sanchez e Gazzoni regalano la vittoria alla formazione forlivese. Un successo importante per l'Edelweiss Jolly che tocca il suo punto più alto degli ultimi quindici anni e che gli permetterà di approdare ai quarti regionali per continuare a cullare il sogno della promozione.