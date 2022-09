L'esordio del Forlì è con il piede giusto: doppietta di Varriale. E lo stadio ricorda Sante Montanari

Dopo il passo falso in Coppa Italia il Forlì non sbaglia l'esordio in campionato imponendosi con un netto 2 a 0 contro la matricola Salsomaggiore; è la doppietta di Antonio Varriale a regalare i primi tre punti ai galletti di Romagna che partono così nel migliore dei modi in questa nuova stagione. Mister Graffiedi conferma quasi in toto la formazione di Correggio sull'ormai consolidato 4-3-1-2 con Ravaioli tra i pali, linea difensiva condita da Fornari, Ronchi, Maini e Fusco, centrocampo a rombo con Scalini vertice basso coadiuvato in avanti dai fratelli Ballardini ed Eleonori, in attacco Caprioni fa coppia con Varriale. Prima dell'inizio del match la società del Forlì Calcio ha voluto ricordare con un comunicato la recente scomparsa del fotografo e tifoso del Forlì Sante Montanari che per decenni ha saputo raccontare con la sue immagini la storia calcistica biancorossa.

Gara subito vibrante perché al 3° sono gli ospiti ad avere una colossale occasione con De Sagastizabal che sfruttando una incomprensione tra Ronchi e Fornari si ritrova a tu per tu con Ravaioli ma il suo tiro per fortuna del Forlì non inquadra lo specchio col pallone che termina a lato. La risposta del Forlì arriva dai piedi di Caprioni prima al 22° con una conclusione alta poi al 29° con una pennellata che fa la barba al palo. Alla mezz'ora però sono i padroni di casa che spezzano il momentaneo equilibrio grazie ad una bella giocata di Varriale che si invola di forza verso la porta avversaria e fulminando con un preciso rasoterra l'uscita di Galletti. Il Salsomaggiore però non ci sta e al 34° ha un sussulto con una bella girata al volo di Berti che scheggia il palo a Ravaioli battuto. Primo tempo che non avrebbe altro da annotare se non l'ingenuità di Brunani, centrocampista emiliano, che in pochi minuti si fa ammonire due volte regalando la superiorità numerica al Forlì.

Ci si aspetta una ripresa facile per i galletti ed invece al 48° anche Scalini guadagna la via degli spogliatoi rimediando una generosa seconda ammonizione ristabilendo così la parità numerica in campo. La gara parrebbe riaprirsi clamorosamente ed invece al 55° una bella imbucata di Eleonori, pesca sul filo del fuorigioco Varriale che mette a sedere Galletti e deposita in rete la palla del 2 a 0. La reazione degli ospiti arriva poco più tardi al 58° con Berti che serve al centro Mingiano, ma la conclusione a botta sicura dell'attaccante ospite è respinta da un ottimo Ravaioli che salva la sua porta. Girandola di cambi nel finale con Tascini, Gasperoni, Casadei, Pari e Rrapaj che prendono il posto di Caprioni, Varriale, Eleonori, Ballardini Amedeo ed Elia ma nella sostanza il risultato non cambia con i biancorossi che amministrano senza troppi problemi il finale di match conquistando così i primi tre punti in questa nuova stagione.