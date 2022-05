La solidarietà corre dietro un pallone: dal torneo dei bimbi fondi per il progetto di “Pet therapy” dello Ior

La solidarietà corre dietro un pallone. Più di 400 bambini di tutte le età sono scesi in campo in un torneo organizzato dall'Asd Carpinello Forlì 1919 per aiutare i loro coetanei meno fortunati dell’oncologia pediatrica con una raccolta fondi per sostenere il programma di “Pet therapy” dello Ior. “Questo è stato un progetto importante, per educare i nostri ragazzi al volontariato, giocare e divertirsi per aiutare i meno fortunati – spiega il presidente della società, Antonio Bellino -. Un progetto fatto di sport e solidarieta’ partito quasi come un sogno e trasformatosi in una bellissima realtà”.

Prosegue Bellino: “Grazie alle donazioni delle societa’ sportive che hanno partecipato (Forlì Calcio, Forlimpopoli Calcio, Asd Cava Ronco maschile e femminile, Asd Union Sammartinese maschile e femminile, Asd Meldola, Asd Pianta, Asd Vecchiazzano, Asd Low Ponte e Nuova Virtus Cesena), dei genitori che sono intervenutii, ai nostri sponsor ‘’Mobilificio Baruzzi” e “Guidi Albisole” e alla famiglia del dirigente Enzo Camprini, a cui abbiamo dedicato il memorial dell'ultima giornata, sono stati raccolti 1586,87 euro, consegnati alla rappresentante dello ior intervenuta all’ultima serata della manifestazione”.

Il presidente conclude ringraziando “tutti i genitori che ci hanno aiutato, Pasquale Di Maio per averci consigliato e messo in contatto con lo Ior, il personale dello Ior per la fiducia data, i volontari dello Ior una su tutti Paolo Corbara, e tutti quelli che hanno fatto diventare un sogno realtà”.