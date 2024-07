Anche il centrocampista Leonardo Cimatti resta alla corte del Futball Cava Ronco. Classe 2005, Cimatti è cresciuto calcisticamente nella cantera della Fcr per poi approdare, nella stagione 2022/23, a titolo temporaneo al Forlì Football Club dove ha disputato il Campionato Juniores Nazionale. Fatto ritorno “all’ovile”, diviene capitano della Juniores di Mister Baccini con cui trionfa nel Memorial “Carlo Di Fabio”. Durante la stagione ha anche raccolto una presenza in Prima Squadra nel match di Coppa contro il Gambettola. Questo rinnovo simboleggia, ancora una volta, la fiducia che il Futball Cava Ronco ripone nei propri giovani fornendo a Mister Muccioli un elemento importante per doti fisiche e tecniche. “Sono felice - dichiara Cimatti - di avere la possibilità di continuare a vestire questa maglia anche in questa stagione. Ci tenevo a rimanere in quanto mi sono trovato bene con la squadra e lo staff tecnico e per me questa è una grande occasione per migliorare. Non vedo l'ora di iniziare e sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni insieme.”