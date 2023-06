Lo sport a sostegno dell'emergenza alluvione: al Tullo Morgagni uno Special Camp del Milan per 160 bambini

La passione rossonera affonda le proprie radici nella città di Milano, propagandosi grazie agli oltre 500 milioni di tifosi milanisti, come anche ai giovani atleti, educatori e tecnici che ogni giorno alimentano il progetto AC Milan Academy, in Italia e in tutto il mondo. E nell'ambito di un camp organizzato per questo weekend a Cattolica, la famiglia rossonera si schiererà a fianco della popolazione locale con una raccolta fondi – realizzata da Fondazione Milan – che supporterà la realizzazione di uno "Special Camp", un’esperienza sportiva di divertimento e formazione, dedicata a 160 bambini provenienti dai luoghi colpiti dalla recente alluvione a titolo completamente gratuito. Il Camp, della durata di cinque giorni, si terrà a settembre allo Stadio Tullo Morgagni di Forlì.