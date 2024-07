Lo Sporting Predappio riparte da mister Flamigni e Roberto Ferrini. Il nuovo ds è Christian Montanari

Dopo aver annunciato l'avvio dell'attività di settore giovanile in collaborazione con l'Asd Parrocchia San Cassiano, cominciano le prime ufficialità anche per quanto riguarda la prima squadra dello Sporting Predappio. Alla guida della squadra è stato confermato mister Gianni Flamigni, che era subentrato alla guida della squadra nelle ultime 4 giornate dello scorso campionato raggiungendo l'obiettivo della salvezza. Ex calciatore professionista ha giocato in serie A con Cesena e Brescia, oltre ad aver militato in altri importanti club come Parma, Lecce, Monza, Pisa e Forlì; ricoprirà inoltre anche il ruolo di responsabile tecnico dell'intero settore giovanile predappiese.

Il ruolo di vice allenatore sarà assunto da Roberto Ferrini che, dopo aver regalato il goal salvezza contro il Sant'Agata, comincia così una nuova vita nel mondo del calcio, ripartendo sempre da Predappio con l'obiettivo di trasmettere anche in questa nuova veste quello che ha sempre trasmesso in campo come giocatore. Novità più importante nell'organigramma societario è sicuramente il nuovo direttore sportivo Christian Montanari, figura che non era mai stata ben definita nelle stagioni scorse e che viene affidata ad una persona di esperienza e notevole caratura. Christian si è dimostrato entusiasta di intraprendere questa sfida nel forlivese e di raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati insieme alla società. Il nuovo ds è già al lavoro insieme a società e i mister per completare lo staff e la rosa con i tasselli mancanti nell'ottica di migliorare i risultati sportivi della stagione scorsa.