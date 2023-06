Calcio, continua la costruzione del nuovo Forlì: il nuovo allenatore è Marco Martini

Continua senza sosta la ristrutturazione tecnica del Forlì Calcio che dopo aver annunciato l'arrivo in biancorosso del nuovo direttore sportivo Cristiano Protti, cala nella giornata di lunedì il secondo fondamentale tassello per la stagione 2023-2024 consegnando la squadra al tecnico Marco Martini. Sarà dunque il "blocco" Sammaurese a guidare il nuovo corso della società di Viale Roma che dopo le belle stagioni in quel di San Mauro Pascoli, dovrà ripetersi e sicuramente migliorarsi all'ombra di San Mercuriale. Dicevamo dunque il nuovo allenatore dei galletti sarà Marco Martini, nato a Rimini il 12 aprile 1979; cresce calcisticamente a Padova dove esordisce in Serie B dando inizio alla sua lunga carriera da giocatore nei professionisti.

Ritiratosi dal calcio giocato nel 2018 inizia la sua carriera da allenatore come vice a Rimini centrando la promozione in Serie C nella stagione 2017-18, prima di essere nominato capo allenatore nel gennaio della stagione successiva dopo l’esonero di Acori nel tentativo di centrare la salvezza al primo anno tra i professionisti. Dopo un paio di stagioni ad Alessandria, sempre nel ruolo di vice, nella scorsa stagione ha guidato la Sammaurese fino all’ottavo posto in classifica. Una vera e propria rivoluzione in casa biancorossa che dopo il cambio di tecnico e direttore sportivo, ha comunicato in settimana anche l'interruzione dei rapporti col responsabile del settore giovanile Paolo Romani e con l'addetto stampa Danilo Salvato, sostituito dal nuovo responsabile comunicazione Francesco Zambianchi.

Sul fronte mercato il direttore sportivo Protti ha prontamente iniziato il giro di sondaggi per capire chi è quanti calciatori della passata stagione potranno restare in biancorosso. Diverse le voci inoltre che annunciano l'arrivo di alcuni profili interessanti proprio della Sammaurese, ma si attende mercoledì quando sarà proprio il direttore Protti a presentarsi alla stampa e a spiegare cosi le sue prossime mosse di mercato.