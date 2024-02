Il fischietto Marco Piccinini tocca le 60 gare dirette in serie A, il mese scorso ha arbitrato anche a Cipro

Con la nona designazione stagionale, per il match di venerdì sera fra Inter e Salernitana, l’arbitro forlivese Marco Piccinini, toccherà quota 60 gare dirette in A (oltre a 70 di serie B). Nella serie maggiore vanta anche 64 presenze come quarto ufficiale di gara e 38 come addetto al Var. Il quarantenne ingegnere ha esordito nella massima categoria nel settembre 2017 (Atalanta-Crotone 5-1) ed è stato inserito stabilmente fra gli arbitri di serie A nel luglio del 2019, e finora ha comminato 253 ammonizioni, 10 espulsioni ed assegnato 18 calci di rigore.

Nel mese di dicembre ha diretto anche una gara della serie A cipriota, Achnas-Anorthosis, svolgendo il Var in altre due gare. La Sezione Arbitri di Forlì, recentemente intitolata a Marcello e Mauro Greggi, può vantare, nella sua storia, la presenza sui campi internazionali di Francesco Liverani, Fiorenzo Treossi, Fabrizio Babini e Gabriele Contini e su quelli di serie A di Werther Cornieti e di Franco Sirotti. Gli arbitri forlivesi sono circa 130 e dirigono ogni settimana gare di settore giovanile e di lega dilettanti, garantendo il rispetto delle regole e della correttezza fra i contendenti in migliaia di partite ogni anno.