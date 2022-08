Marco Piccinini si prepara al debutto stagionale in Serie A: arbitrerà Torino-Lazio

Dopo la prima giornata di campionato che l'ha visto al Var nella sfida di Serie B tra Venezia e Genoa, Marco Piccinini si prepara al debutto stagionale in serie A. L'ingegnere edile forlivese dirigerà infatti la sfida tra Torino e Lazio, secondo impegno della massima serie. Sono sei i precedenti per il Torino con il direttore di gara 38enne, con cui in campionato ha quasi sempre vinto, perdendo solamente nella penultima di campionato contro la Roma in casa. Sono cinque i calci di rigore che sono stati assegnati, tre a favore e due contro, mentre manca il pareggio. Per la Lazio, invece, due successi, un pareggio ed un ko, mentre è stato assegnato un unico penalty a favore e nessuno contro. Dalla stagione 2017-2018 Piccinini ha diretto 42 gare nella massima serie, estraendo per 181 volte il cartellino giallo e per tre il rosso diretto (cinque le doppie ammonizioni). Sono complessivamente 15 i calci di rigore decretati. Il debutto in A è stato il 20 settembre del 2017 in occasione del match Atalanta-Crotone, vinto dai padroni di casa per 5-1. Complessivamente sono 234 le gare arbitrate, dato che comprensivo anche della Viareggio Cup e del Campionato Primavera.