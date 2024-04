Martoni al 96’ evita il ko: il Futball Cava Ronco pareggia contro il Castenaso

Una rete di Lorenzo Martoni al 96’ permette al Futball Cava Ronco di pareggiare in casa contro il Castenaso col punteggio di 2-2. Prima emozione al 5’: Delvecchio appoggia per Rabiti che si accentra e calcia da fuori: la conclusione del numero 8 si spegne di poco alta. Due giri di lancette più tardi ci prova Jammeh da fuori con il mancino ed Alpi raccoglie senza farsi impensierire. Minuto 12: Luccarini crossa in mezzo dove Bortolotti anticipa in rovesciata Pascucci: Alpi blocca. Al 29’ va in vantaggio il Castenaso con il colpo di testa di Jammeh. Al 36’ Paratona di Alpi che, sul tiro-cross di Luccarini dalla destra, toglie la palla da sotto la traversa deviando in angolo. Al 65’ i padroni di casa trovano il pari: il tiro di Martoni sbatte sulla difesa ospite e sulla ribattuta arriva Garavini che spacca la porta ed è 1-1. Al 76’ El Bouhali la mette dove Alpi non può arrivare e firma il vantaggio ospite. A pareggiare i conti è Martoni che approfitta di un erroraccio di Aversa. “È stata una partita molto combattuta: questo è un punto guadagnato in quanto non meritavamo assolutamente la sconfitta - afferma Martoni -. Sono molto contento per il goal fatto che mancava da tanto tempo ed è una grande soddisfazione personale”.