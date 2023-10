Eccellenza, Futball Cava sconfitta in trasferta dal Medicina Fossatone

Seconda sconfitta consecutiva per la Futball Cava, ko 2-0 sul campo del Medicina Fossatone. Pronti, via e la chance è per i forlivesi ma la girata in area di Grazhdani è centrale e facile per De Gori. La risposta del Medicina non si fa attendere: Sansonetti è più abile nel rialzarsi di Carroli e serve al centro dell’area Mascanzoni il cui tiro viene disinnescato sulla linea da Sango. Al minuto 17, chance da corner per la Futball Cava ma anche il colpo di testa di Melandri è centrale e l’estremo difensore di casa respinge coi pugni. Passano 180” e passano in vantaggio gli emiliani: la sponda di Sansonetti, dopo il velo intelligente di Merighi, è perfetta per lo stesso centrocampista che, dal limite dell’area, fa partire un perfetto e imparabile tiro a giro che si insacca nell’angolino alla sinistra di Carroli. Sulle ali dell’entusiasmo, i padroni di casa trovano il raddoppio due minuti più tardi: il lancio di Ferretti è preciso per Sansonetti che, dopo lo stop di schiena, si conferma uomo assist ma questa volta a finalizzare c’è Mascanzoni, al terzo centro nelle ultime tre gare. I giallorossi avrebbero la chance del 3 a 0 ma il tiro di Barbaro, perfettamente servito dal cross arretrato di Musiani, respinto sulla linea da Melandri. In chiusura di tempo né Musiani su azione personale né Sansonetti di testa riescono a creare problemi a Carroli.

In avvio di ripresa, dopo appena 9 minuti dall’inizio, l’episodio che potrebbe cambiare la gara: Stellacci commette fallo e riceve il secondo giallo, dopo una dubbia prima ammonizione, nel corso del primo tempo, per simulazione. Poco dopo il rosso, però, il Medicina Fossatone sfiora il tris ma il colpo di testa di Mascanzoni, su corner battuto da Ferretti, si stampa sulla traversa. Al 70’ accorcia le distanze la Futball Cava ma l’arbitro annulla per il fuorigioco di Sango, che aveva insaccato. La gara si trascina alla conclusione con una doppia occasione per Boschi, al minuto 88: in entrambi i casi, da posizione leggermente defilata, calcia su Carroli che si fa trovare pronto.