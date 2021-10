Promozione, il derby tra Fratta Terme e Meldola si tinge di giallorosso

Il derby tra Fratta e Meldola, giocato sul neutro di Forlimpopoli a causa dell'indisponibilità del "V. Spazzoli" di Fratta Terme se lo aggiudicano i giallorossi di Mr. Ghetti per 2-0. I termali partono forte, ma trovano un Canali (classe 2004) insuperabile. Dopo pochi minuti dal fischio d'inizio, De Pascalis ha la palla per portare in vantaggio i padroni di casa, ma si fa rimpallare il tiro che finisce nei piedi di Gallo, il quale, con una splendida girata si vede deviare il pallone in angolo da Canali con una super parata. Sul capovolgimento di fronte, Rossi, in contropiede non trova spazio davanti a Zollo che para a terra. Il primo tempo si chiude con un rilancio dell'estremo difensore biancoverde che serve Collini lanciato a rete, Canali esce e disturba il n. 9 della Fratta, pallonetto e la palla finisce fuori.

La ripresa è di netta marca meldolose. Gli ospiti, infatti, mettono maggiore intensità nel gioco e aggrediscono i locali. Ad avere però l'occasione del vantaggio, sono proprio i termali che, nell'asse Farabaegoli-De Pascalis, quest'ultimo entra in area e serve in malo modo Collini il quale non può raggiungere il pallone. Sei minuti dopo il Meldola passa. Punizione innocua dai 50 metri, pallone buttato in area e Giunchi dal limite trova una sontuosa girata mettendo il pallone alla sinistra di Zollo. La Fratta tenta di raggiungere immediatamente il pari e nei piedi di De Pascalis, l'occasione del pareggio. Cross dalla sinistra, la palla rasoterra arriva al giovane attaccante che, da dentro l'area piccola riesce a colpire l'unico ostacolo che si trova davanti a lui, il solito Canali. Al 79', il Meldola raddoppia. Rossi fino a quel momento inoperoso, da vero attaccante qual è raccoglie una respinta di Zollo che si era appena opposto a Gentili, tap-in e 2-0. Il Meldola si aggiudica tre punti fondamentali per la classifica, la Fratta invece disperde totalmente quanto di buono si era visto a Mesola.

Tabellino

Fratta Terme - Meldola: 0 - 2

Reti: 56' Giunchi (M) , 79' Rossi (M)

Fratta Terme: Zollo, Bussi (82' Garoia ), Bendoni, Calandrini, Boccali (70' Mazzoni ), Brasini (70' Pertutti ), Branchetti, Gallo (73' Zoli ), Collini, Farabegoli, De Pascalis (70' Andreoli )

A disposizione: Ronchi, Dosio, Giacomuzzi, Monti

Meldola: Canali, Ravaioli, Barducci, Valgimigli, Battistini, Ghetti, Rossi, Giunchi, Biserni (55' Giardini ), Cangialosi (72' Ancarani ), Gentili (65' Sassi )

A disposizione: Cappelli, Laghi, Peron, Catani, Gningur, Gradassi

All: Luca Ghetti

Note: Ammoniti: Fratta Terme Calandrini (50'), Brasini (50'), Collini (88') Meldola Ghetti (58')

Angoli: -

Recuperi: 1° t: 1' 2° t: 5'

Campo: G Filippi Forlimpopoli

Spettatori: 100