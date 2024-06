Memorial "Carlo Di Fabio", super gol di Magnani e poi il sigillo del matador Yoada: il Futball Cava Ronco vola in semifinale

Le reti Magnani e Yoada regalano al Futball Cava Ronco la seminfinale del Memorial "Carlo Di Fabio", battendo ai quarti di finale il Forlimpopoli con il risultato di 2-1. Tre occasioni per i biancorossi nel primo tempo. La prima al 14', con Yoada aggancia in area di rigore un cross da centrocampo e, coordinatosi, calcia al volo colpendo l’esterno della rete. La seconda al 42' con un potente destro di Rabiti neutralizzato in distensione dal portiere Neri. La terza in pieno recupero sui piedi di Yoada, che da pochi passi, spara alto.

Subito emozioni nella ripresa. Minuto 49': ottimo recupero di Dene sull’out di sinistra che poi va al tiro quasi impossibile: la conclusione fa la barba al palo e termina sul fondo. Minuto 56': il tiro dal limite di Rabiti sorvola di poco la traversa. Fcr Forlì sempre più vicina ad un meritato vantaggio. Ancora vicinissimo al vantaggio l’FCR al 58' con la doppia occasione nel giro di pochi secondi

prima di Cimatti, neutralizzata da Neri, e poi dal tiro di Ferrara che termina a fil di palo.

Al 60' il colpo di testa, sottomisura, di Bellavista termina alto di pochissimo. Al 64' è il Forlimpopoli a sfiorare il gol con un tiro da fuori di Gugnoni, di poco a lato. Al 72' è ancora l’FCR a rendersi pericolosa con la conclusione di Ferrara a tu per tu con Neri: l’estremo difensore ospite respinge e Dene non riesce ad inquadrare la porta sulla ribattuta. Al 76' arriva il meritatissimo vantaggio per l’Fcr con il super goal di Magnani. All'84' ci pensa “El Matador” Yoada a chiudere il match: salta tre difensori biancoblù in area e scarica in porta la rete del raddoppio di casa. In pieno recupero prima Dene si divora, da due passi, il tris per l’Fcr con Neri che respinge, poi Rossi trova il gol della bandiera per gli artusiani.