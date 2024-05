Memorial Carlo Di Fabio Under 19, Futball Cava Ronco spumeggiante: cinquina al Real Fusignano

Il Forlì Futball Cava Ronco Under 19 s'impone per 5-1 contro il Real Fusignano nella prima giornata della fase a gironi del Memorial "Carlo di Fabio". Partenza arrembante dei biancorossi con Nassirou che intercetta il disimpegno di Daamacne e Ferrara può andare al tiro: troppo centrale con Costantini che raccoglie. Il forcing porta frutti al Futball Cava Ronco, che va in vantaggio all'11 con la rete di Rabiti. Minuto 13: Magnani mette in moto Ferrara che arriva in area e scambia corto con Yoada, il numero 4 locale salta un difensore e scarica per l’accorrente Rabiti che calcia addosso a Costantni che devia in angolo. Minuto 17: Yoada scarica sul fondo un potente destro dopo l’assiduo pressing da parte della difesa neroverde. Un giro di lancette più tardi brivido per l’Fcr alla prima occasione per il Fusignano: prima Morgagni respinge il tiro a tu per tu di Lolli e poi Cimatti salva sulla linea il tiro dello stesso numero 10.

Ma al 20' il Futball Cava Ronco raddoppia con un super goal al volo da fuori area di Yoada sul cross da centrocampo di Rabiti. Al 28' biancorossi vicini al tris: grandissima progressione di Yoada sulla destra che cambia gioco per Ferrara che va al tiro: gran parata di Costantini e sulla ribattuta ci prova Dene, ma l’intervento provvidenziale di Scicchitano nega il gol. Al 30' Scicchitano salta Bartolini ed arrivato in area scambia con Lolli che calcia e trova la parata di Morgagni. Minuto 33: Rabiti verticalizza per Cimatti che, successivamente, allunga per Magnani che di prima intenzione calcia a lato.

42': Ferrara calcia lunghissimo, Yoada aggancia ed arrivato in area calcia in porta colpendo l’esterno della rete. Due minuti più tardo altra iniziativa forlivese: Yoada salta Cumali con una finta e scarica al centro per Rabiti che calcia e trova la grande parata di Costantini. Sullo scadere del primo tempo rientra in partita il Real Fusignano con il goal di testa di Mengozzi ad anticipare Raggi. Al 52' Dene riceve palla a centrocampo e parte in solitaria arrivando fino alla lunetta dell’area di rigore dove fa partire un potente destro che termina alto. Un minuto più tardi Ferrara tiene palla in area di rigore, salta Serafini e lascia calciare Yoada che da due passi non può sbagliare: è 3-1 per il Futball Cava Ronco. Al 61' Ferrara recupera palla a centrocampo ed allarga per Magnani che entrato in area sigla

la rete del 4-1. All'83 chiude i conti l'Eurogoal di Bianchi in rovesciata su assist di Yoada.