Torna il tradizionale memorial Silver Sirotti con la sfida al Cesena. Intanto il Forlì annuncia un terzino

Andrà in scena mercoledì sera ore 20,30, per la quinta volta, l'appuntamento allo stadio "Morgagni" fra Forlì Calcio e Cesena Calcio che si contenderanno il trofeo dedicato a Silver Sirotti, eroico ferroviere forlivese, medaglia d'oro al valore civile, che perse la vita nell'attentato dell'Italicus nel tentativo di salvare altre vite umane. Un test significativo per entrambe le compagini romagnole, desiderose in prima battuta di misura il proprio livello di preparazione in vista dei relativi campionati; sia i biancorossi che i bianconeri sono reduci infatti da sole vittorie nei test fino a qui disputati e come si sa a nessuno piace perdere, nemmeno nel poco importante calcio d'agosto.

Mister Graffiedi recupera Scalini dopo un breve stop mentre dovrà rinunciare ancora a Manara per una contusione ad una coscia. Nel frattempo è instancabile il lavoro del direttore sportivo Sandro Cangini che nella mattinata di mercoledì ha annunciato un nuovo arrivo nella batteria degli under a disposizione di mister Graffiedi: si tratta del terzino destro classe 2003 Diego Fornari proveniente dal Caldiero Terme (serie D girone C) dove si è messo in mostra collezionando 28 presenze.