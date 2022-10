Memorial Vito Foggetti, i vincitori del torneo

Si è concluso giovedì il “2° Memorial Gen. Vito Foggetti”, torneo di calcio a 7 open maschile. La seconda edizione del memorial è stata vinta, ai calci di rigore, dalla squadra Enterprise Forlì superando quella del Ca' Ossi. La terza classificata è stata, invece, la squadra Cursercolese che ha superato quella del Forum Livii. Al termine, alla presenza dell’onorevole Rosaria Tassinari, della figlia e del figlio del compianto generale Vito Foggetti e del Presidente del CSI di Forlì Stefano Gurioli sono state effettuate le premiazioni di rito.

L'’iniziativa è stata promossa, con il Patrocinio del Comune di Forlì - Assessorato allo Sport e la collaborazione della Parrocchia San Pio X in Ca’ Ossi, dalla Commissione Calcio del Centro Sportivo Italiano (Comitato di Forlì) per ricordare il suo ex presidente, scomparso il 20 novembre dell’anno scorso, che nel 1989 aveva ricostituito proprio il CSI a livello locale convocando il primo congresso della rinascita. Comitato che ha presieduto fino al 2000 per restarne presidente onorario. Appuntamento alla terza edizione nel prossimo anno 2023.