Promozione, al Meldola non riesce il bis: giallorossi travolti 4-1 dal Mesola

Non prosegue la striscia positiva in casa per il Meldola, dopo la vittoria per 2-1 sul Riolo Terme. Battuta d'arresto per gli uomini di mister Ghetti che incassano una pesante sconfitta (1-4) ad opera del Mesola. Gli ospiti passano subito in vantaggio alla prima occasione disponibile grazie a Pittaluga, ma i giallorossi non mollano e trovano il pari alla mezz'ora con Rossi su rigore prima di subire la rete dell'1-2 a pochi minuti dall'intervallo firmata Manari.

Nella ripresa il Meldola attacca e sfiora il pari con un altro rigore che questa volta viene respinto dal portiere avversario, gli ospiti si caricano e arrivano in successione la terza e quarta marcatura (di Manari e Corradin) che rendono il parziale irrecuperabile per i padroni di casa. Nel finale arriva, inoltre, l'espulsione di Barducci che salterà quindi il prossimo incontro, ovvero la trasferta di domenica a Solarolo.