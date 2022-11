Calcio, ostacolo Mezzolara per il Forlì. Mister Graffiedi: "Voglio mentalità e sana ignoranza per continuare a vincere"

Trasferta insidiosa per il Forlì Calcio che domenica alle 14:30, con diretta Facebook sulla pagina della società biancorossa, affronterà allo stadio "Pietro Zucchini" di Budrio i padroni di casa del Mezzolara, formazione bolognese reduce dalla sconfitta per 1 a 0 sul campo del Crema. Di tutt'altro spessore invece la corsa dei galletti di Romagna che dopo il brillante successo sul Fanfulla di sette giorni fa, vorrebbero continuare la striscia di risultati utili consecutivi per tenere viva la corsa al primo posto, distante appena due lunghezze. "Inutile girarci attorno, ogni partita è difficile, soprattutto domenica dove incontreremo un Mezzolara che in casa non ha mai perso ed ha raccolto gran parte dei suoi punti", ammonisce un laconico mister Mattia Graffiedi alla vigilia del match.

"Lo ripeto ogni volta, non sarà semplice ma quello che chiedo ai miei ragazzi è di mettere in campo la giusta mentalità senza illuderci di essere forti, vietato calare la concentrazione", aggiunge. Sono queste le parole del tecnico romagnolo che per la sfida in terra emiliana dovrà rinunciare ancora a Maini e ad Elia Ballardini mentre Piva per mettere minuti nelle gambe, scenderà in campo con la formazione "Juniores" sabato pomeriggio: "Le assenze non ci stanno condizionando soprattutto perché chi è chiamato in causa si sta dimostrando all'altezza della situazione - spiega il mister -. Ho grande disponibilità da parte dei ragazzi che si allenano ogni giorno in maniera esemplare, quello che chiedo è di proseguire su questa strada".

Un obbiettivo che ovviamente non sarà facile da perseguire proprio perché come dicevamo il Mezzolara ha conquistato buona parte dei suoi 14 punti tra le mura amiche ma che oscilla pericolosamente sopra la zona playout distante solo tre lunghezze e sarà voglioso di riscattarsi dopo la sconfitta di misura col Crema mentre il Forlì di contro proverà a mantenere il passo di Giana Erminio e Carpi, uniche due squadre che precedono in classifica i galletti. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Forlì Calcio, ore 14:30, con telecronaca di Gianluca Dall'Oro.