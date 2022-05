Seconda sconfitta consecutiva per il Forlì, non basta un gol contro il Mezzolara

Seconda sconfitta consecutiva per il Forlì che dopo aver regalato la vittoria mercoledì scorso al Borgo San Donnino, perde anche in quel di Budrio per 2 a 1 contro i padroni di casa del Mezzolara che grazie a Fort e Landi, regolano i galletti; a nulla è valsa la rete del Forlì firmata Manara che aveva momentaneamente pareggiato i conti nella prima frazione. Mister Graffiedi rinuncia ad Amedeo Ballardini inserendo Piva al suo posto che bene aveva fatto mercoledì mentre in attacco torna titolare Manara a far coppia con Pera.

La partenza è tutta dei padroni di casa che giocano alti e schiacciano il Forlì nella propria metà campo; al 6° ci prova l'ex Cortesi a trovare il vantaggio ma il suo colpo di testa coglie la parte superiore della traversa. Il Forlì è impreciso e prevedibile nelle uscite così che fatica ad alleggerire la pressione del Mezzolara che risulta più concreto e deciso. Timido il tentativo al 16° dei galletti con Manara che scambia al limite con Pera ma al momento della conclusione è bravo Malagoli in uscita a spegnere le velleità biancorosse. È un fuoco di paglia perché il Mezzolara nei primi venti minuti colleziona ben cinque calci d'angolo e proprio sull'ultimo trova il meritato vantaggio: al 23°Semiao di testa colpisce la traversa, sulla respinta si avventa Fort che firma l'1 a 0. Veemente la risposta dei galletti che al primo vero affondo pareggiano i conti al 30° grazie a Manara che ben lanciato nello spazio si presenta davanti a Malagoli fulminandolo sul palo lontano per l'1 a 1. Il pari trasforma il Forlì che da sornione diventa improvvisamente aggressivo; al 32° ci prova Scalini con un bolide dal limite dell'area ma Malagoli in tuffo respinge la minaccia. Ancora Forlì sugli scudi in chiusura di primo tempo prima con Rrapaj e poi con Elia Ballardini ma in entrambe le occasioni Malagoli miracola tra i pali salvando capra e cavoli.

La ripresa vede i padroni di casa riprendersi dallo spavento e partire nuovamente a testa bassa così che già al 46° Landi da dentro l'area salta due uomini e conclude ma Ravaioli mette in angolo. Ancora Mezzolara due minuti più tardi quando un colpo di testa ravvicinato di Garavini fa gridare al goal ma la palla esce di un soffio accarezzando l'esterno della rete. Al 50° squillo Forlì da calcio da fermo ma la punizione a giro di Pera si stampa sulla traversa col risultato che resta così invariato. Il ritmo complice i primi caldi cala sensibilmente con le squadre che sembrano accontentarsi di un pari che sulla carta sembrerebbe giusto, ed invece i ragazzi di mister Graffiedi non avevano fatto i conti con uno scatenato Landi che all'85° trova le ultime energie per accentrarsi e scaricare un sinistro imparabile su cui Ravaioli può solo guardare firmando il definitivo 2 a 1. A nulla vale il forcing finale dei galletti che si produce con una buona occasione sui piedi del neo entrato Borrelli che ben servito in area non inquadra lo specchio spegnendo le residue speranze di rimonta del Forlì e mandando così in archivio con una sconfitta la trentaseiesima giornata del campionato Nazionale Dilettanti.