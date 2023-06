Eccellenza, movimenti in casa Futball Cava Ronco: 4 rinnovi, 2 nuovi arrivi e 3 addii

La Futball Cava Ronco comunica di aver trovato l’accordo, con quattro componenti della Prima Squadra, per l’estensione del contratto in vista della stagione 2023/2024. Si tratta di: Pietro Delvecchio, esterno difensivo classe 2002 cresciuto nelle giovanili dell’F.C. Forlì. Calciatore duttile che sa ricoprire svariate zone del campo, abile incontrista e con tanto spirito di sacrificio. Sarà la terza stagione in biancorosso per lui; Matteo Parlanti, centrocampista offensivo classe 2002 con un importante trascorso in Serie D. Dotato di innate qualità tecniche, quest’anno ha conquistato la fiducia di Mister Candeloro prima e Muccioli poi totalizzando ventuno presenze e tre reti. Un’importante conferma per il centrocampo della Futball Cava; Alex Pascucci, esterno difensivo classe 2003 ex F.C. Forlì. Una conferma importante che va a blindare ulteriormente il reparto difensivo della squadra di Mister Biserni; Paul Sango, esterno difensivo classe 2000. Anche per lui sarà la terza stagione con questi colori. Quest’anno si è confermato un calciatore a tutta fascia con spiccate doti fisiche ed atletiche.

Inoltre, il club annuncia di essersi assicurato le prestazioni sportive di Luca Bandini e Francesco Lupatelli per la stagione sportiva 2023/2024. Luca Bandini, difensore centrale classe 2003, arriva dal Fratta Terme dove la scorsa stagione (22/23) è andato in goal una volta ed ha centrato il sesto posto in classifica con la società biancoverde, nel campionato di Promozione, al tempo allenata da Mister Roberto Biserni. In passato ha indossato la casacca dell’F.C. Forlì dove, nel corso della stagione 21/22, ha fatto il suo esordio in Serie D. Francesco Lupatelli, esterno offensivo classe 2003, segue lo stesso percorso del compagno Bandini: la scorsa stagione tra le fila del Fratta Terme (dove ha messo a referto ben tre reti) e con un trascorso nelle giovanili dell’F.C. Forlì raggiungendo la categoria Juniores. Due arrivi che vanno a rafforzare il reparto difensivo ed offensivo a disposizione di Mister Biserni. Lasceranno invece la Futball Cava Leone Corzani, Nicola Lombardi e Mirco Spighi.