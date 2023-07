Nato e cresciuto nel vivaio del Forlì, giovane terzino ceduto alla Ternana

Il Forlì ha trovato accordo con la Ternana per la cessione a titolo definitivo di Raffaele Visani. Il giocatore, classe 2006, è cresciuto nel settore giovanile del Forlì e gioca da terzino sinistro. Dopo un’esperienza in prestito al Bologna due stagioni fao e quella della scorsa stagione alla Ternana, è stato proprio il club umbro a definirne il riscatto. "Il club biancorosso augura al forlivese doc il meglio per il suo futuro sia a livello calcistico che umano. Una cessione di pregio che gratifica sforzi ed investimenti sui giovani del territorio, fiore all’occhiello della nostra società", commenta la società.