Futball Cava Ronco, gli obiettivi di Bertozzi: "Un bel campionato, giocare tanto e soddisfazioni per i tifosi"

"Non sono il classico centravanti d’area di rigore, non mi piace molto giocare spalle alla porta, preferisco partire dall’esterno e sfruttare le mie qualità tecniche"

Savignanese classe 2003, Alan Bertozzi da questa stagione fa parte del pacchetto offensivo del Futball Cava Ronco.

"Ho scelto Futball Cava Ronco - spiega il giovane -, perché parlando con il mio procuratore e con il direttore sportivo ho capito che poteva essere la squadra giusta per me, dove poter continuare ad accumulare esperienza e ritagliarmi il mio spazio. Inoltre la rosa è composta da un bel mix di ragazzi e calciatori giovani ed esperti".

Bertozzi si descrive come un attaccante fisico, ma che non fa di ciò la sua dote principale: "Sono alto 194 cm ma nonostante la mia stazza non sono il classico centravanti d’area di rigore, non mi piace molto giocare spalle alla porta, preferisco partire dall’esterno e sfruttare le mie qualità tecniche. Naturalmente me la cavo anche nel gioco aereo e in area di rigore". "Spero di poter dare il mio contributo segnando qualche gol decisivo - chiude il nuovo giocatore del Ronco -, il mio obiettivo è fare un bel campionato, giocare il più possibile e regalare qualche soddisfazione ai tifosi".