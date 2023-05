Cristiano Protti è il nuovo direttore sportivo del Forlì Calcio

A distanza di appena ventiquattro ore dalla comunicazione del Forlì Calcio di chiudere i rapporti professionali con l'allenatore Mattia Graffiedi e il direttore sportivo Sandro Cangini che la società di Viale Roma nella serata di venerdì ha ufficializzato l'arrivo in casa biancorossa del nuovo responsabile dell'area tecnica Cristiano Protti. Viene messo così il timbro della società del patron Gianfranco Cappelli sulla voce che da giorni circolava negli ambienti sportivi forlivesi, sui quali ricadranno dunque le responsabilità della costruzione del nuovo Forlì.

Ex deus machina della Sammaurese per quindici stagioni, protagonista della cavalcata della formazione di San Mauro Pascoli dalla Promozione alla attuale serie D sotto la sua lungimirante guida da presidente, Cristiano Protti ha colto al volo l'occasione di approdare a Forlì con voglia ed entusiasmo e per usare parole sue "Affronterò una nuova grande sfida in una città importante che ha bisogno di entusiasmo". A darne l'annuncio è ovviamente la società biancorossa con un comunicato: "Il Forlì Football Club comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo al Sig. Cristiano Protti. La società porge il più caloroso benvenuto al nuovo dirigente, con l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati."