Oltre 250 giovani in campo, più di 100 partite: al "Torneo della Liberazione" ha vinto lo sport

Il calcio non è solo uno sport, ma un veicolo per la crescita personale e il legame comunitario. Nel corso degli anni, i tornei giovanili hanno dimostrato di essere un terreno fertile per coltivare talenti emergenti, ma anche per forgiare caratteri e creare ricordi indelebili. Il 25 aprile si è disputato a Vecchiazzano il Torneo della Liberazione, riservato ai 2014 e 2016. "La parola chiave di entrambi i tornei è stata "successo" - spiegano dall'Asd Vecchiazzano -. Non solo per i vincitori, ma per ogni partecipante che ha avuto l'opportunità di mettersi alla prova confrontandosi con ragazzi di altre provincie. Questi tornei non sono stati semplici eventi sportivi, ma vere e proprie esperienze di crescita e formazione".

Sono state coinvolte 24 squadre (16 nell'annata 2016 e 8 nell'annata 2014) provenienti da più parti della regione. Da Sassuolo a Riccione oltre 250 giovani atleti si sono incontrati ed hanno dato vita ad oltre 100 partite ed ad ogni discesa in campo, vista la giovane età, hanno dato sempre il massimo senza controllare il risultato o la classifica finale. La società del Vecchiazzano ringrazia "tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita del torneo, compreso i ragazzi del settore giovanile che hanno arbitrato i loro colleghi più giovani e sono riusciti ad immedesimarsi in un ruolo diverso del gioco spesso vituperato ma fondamentale per la partita".